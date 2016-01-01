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مواجهات سهلة لكبار إسبانيا في قرعة كأس الملك

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 47 دقيقة مضت
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مواجهات سهلة لكبار إسبانيا في قرعة كأس الملك مواجهات سهلة لكبار إسبانيا في قرعة كأس الملك

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عن مواجهات سهلة لأندية القمة، إذ سيلعب كولتورال ديبورتيفا ليونيسا مع ريال مدريد، وهيركوليس مع برشلونة، وجيخويلو مع أتلتيكو مدريد.

 وستقام مباريات الذهاب في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في 21 ديسمبر (كانون الأول).

وكان برشلونة توج بلقب كأس الملك الموسم الماضي، بتغلبه في النهائي على إشبيلية 2-0.

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