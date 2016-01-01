لاعبان مغربيان في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي سنة 2016

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن 2016.

وضمت القائمة أسماء 30 لاعباً، وهم الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي)، ومواطنيه العربي هلال سوداني (دينامو زغرب)، وإسلام سليماني (ليستر سيتي)، والكاميروني صامويل إيتو (أنطاليا سبورت)، وزميله بينغامين موكانديو (لوريان)، والإيفوراي سرجيو أورييه (باريس سان جيرمان)، ومواطنيه إيريك بايلي (مانشستر يونايتد)، وجيرفينهو (هيبي فورتين)، والمصري محمد صلاح (روما)، ومواطنه محمد النني (آرسنال)، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغغ (بروسيا دورتموند)، والغاني أندريه أيو (سوانزي سيتي)، والكيني فيكتور ونياما (توتنهام)، والليبيري ويليام جبور (الوداد المغربي)، والمغربيين مهدي بين عطيه (يوفنتوس)، وحكيم زياش (أياكس)، والنيجيريين إيهاناتشو (مانشستر سيتي)، وجون أوبي ميكيل (تشيلسي)، وأحمد موسى (ليستر سيتي)، والكونغوليين سيدريك باكومبو (فياريال)، ويانيك بولاسي (إيفرتون)، والسنغاليين ساديو ماني (ليفربول)، وخاليدو كوليبالي (نابولي)، والجنوب أفريقيين كيجان دولي (صن داونز)، وإيتوميلينغ كون (كايزر تشيفز)، والتنزاني إمبوانا ساماتا (جينت)، والتونسيين أيمن عبد النور (فالنسيا)، ووهبي الخزري (سندرلاند)، والأوغندي دينيس أويانغو (صن داونز)، والزميبابوي خاما بيليات (صن داونز).

وضمت القائمة 3 لاعبين من نادي الزمالك، وهم أيمن حفني، باسم مرسي، وعلي جبر.