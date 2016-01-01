صن داونز يسحق الزمالك بثلاثية في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

تغلب بطل جنوب أفريقيا صن داونز، على ضيفه الزمالك المصري ، بحصة 3-0، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و سجل صن داونز هدفين في الشوط الأول عن طريق أنتوني لافور و تيبوغو لانغيرمان، في الدقائق 31، و40.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل إسلام جمال بالخطأ في مرمى فريقه .

و تنتظر الزمالك مهمة صعبة في مباراة الإياب في 23 أكتوبر الجاري.