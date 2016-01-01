الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | صن داونز يسحق الزمالك بثلاثية في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

صن داونز يسحق الزمالك بثلاثية في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صن داونز يسحق الزمالك بثلاثية في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا صن داونز يسحق الزمالك بثلاثية في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

تغلب بطل جنوب أفريقيا صن داونز، على ضيفه الزمالك المصري ، بحصة 3-0، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و سجل صن داونز هدفين في الشوط الأول عن طريق أنتوني لافور و تيبوغو لانغيرمان، في الدقائق 31، و40.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل إسلام جمال بالخطأ في مرمى فريقه .

و تنتظر الزمالك مهمة صعبة في مباراة الإياب في 23 أكتوبر الجاري.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)