تشلسي يزيد من متاعب ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
عمق تشيلسي جراح ضيفه ليستر سيتي، وفاز عليه 3-0، اليوم السبت، في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.
وتقدم المهاجم الإسباني ديفيد كوستا، بهدف لتشيلسي في الدقيقة 7، ثم أضاف الجناح البلجيكي هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 33، وتبعه النيجيري فيكتور موسيس بتسجيل الهدف الـ3 في الدقيقة 80.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ5، وظل ليستر سيتي في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.
وسيطر تشيلسي على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية، وكان بإمكان الفريق أن ينهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف لولا سوء الحظ، في الوقت الذي ظهر فيه ليستر سيتي كشبح للفريق الذي فاجأ الجميع وتوج بلقب الدوري الإنجليزي.
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