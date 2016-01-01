"هاتريك" كاراسكو يقود الأتلتيكو لاهانة غرناطة بسباعية
قاد الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، فريقه أتلتيكو مدريد، لدك شباك ضيفه غرناطة بنتيجة 7-1، على ملعب فيسنتي كالديرون، في إطار الجولة 8 من الدوري الإسباني.
وأحرز كاراسكو ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 34 و45 و61، فيما حملت 3 أهداف النكهة الأرجنتينية بأقدام نيكولاس جايتان، هدفين في الدقيقتين 63 و81، وآنخل كوريا قبل النهاية بـ4 دقائق، واختتم البرتغالي تياغو مينديش الحفلة بالهدف الـ7 في الدقيقة 87.
البرلمانية وفاء البقالي تتفاعل بسرعة مع مضامين الخطاب الملكي الأخير ، و هذا ما قامت به
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لوم أمس الجمعة 14 أكتوبر 2016 بمناسبة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟