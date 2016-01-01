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"هاتريك" كاراسكو يقود الأتلتيكو لاهانة غرناطة بسباعية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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"هاتريك" كاراسكو يقود الأتلتيكو لاهانة غرناطة بسباعية "هاتريك" كاراسكو يقود الأتلتيكو لاهانة غرناطة بسباعية

قاد الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، فريقه أتلتيكو مدريد، لدك شباك ضيفه غرناطة بنتيجة 7-1، على ملعب فيسنتي كالديرون، في إطار الجولة 8 من الدوري الإسباني.

وأحرز كاراسكو ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 34 و45 و61، فيما حملت 3 أهداف النكهة الأرجنتينية بأقدام نيكولاس جايتان، هدفين في الدقيقتين 63 و81، وآنخل كوريا قبل النهاية بـ4 دقائق، واختتم البرتغالي تياغو مينديش الحفلة بالهدف الـ7 في الدقيقة 87.

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