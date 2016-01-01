المغربي يونس مختار يسجل ثالث أهدافه هذا الموسم بالايرديفيزي

تعادل فريق تفينتي انشيخيده مع ضيفه زفوله 2/2 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم لاعب الوسط البولندي ماتيوز كليتش بهدف لتفينتي في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء ثم تعادل المهاجم المغربي يونس مختار لزفوله في الدقيقة 40.

وأضاف المهاجم التركي الشاب إنيس أونال الهدف الثاني لتفينتي في الدقيقة 77 ثم رد ديانجو فارميردام بهدف التعادل لزفوله في الدقيقة 84.

و رفع المغربي يونس مختار رصيده التهديفي الى 3 أهداف هذا الموسم .

ورفع تفينتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع مقابل ست نقاط لزفوله في المركز السابع عشر قبل الأخير.