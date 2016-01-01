تغيير في نظام مونديال الأندية !!
وفق صحيفة موندو ديبورتيفو و في تصريحات لجياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فان هنالك مساع لرفع عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لـ16 فريقا عوض 7 فرق.
و يسعى انفنتينو لاجراء تعديلات عديدة في المسابقات الدولية حيث تتم دراسة الترفيع في عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 لـ48 منتخبا بالاضافة لاجراء تحويرات في مسابقة دوري أبطال أوروبا ابتداء من سنة 2018.
و من المنتظر ان يصبح مونديال الأندية بـ16 فريقا في المواسم القادمة و ستلعب المسابقة في شكل 4 مجموعات و من ثم في شكل أدوار اقصائية.
و للتذكير فان نسخة هذه السنة ستلعب شهر ديسمبر في اليابان بمشاركة 7 فرق و هناك احتمال مشاركة فريقين عربين هما الزمالك المصري من افريقيا و العين الاماراتي أو الجيش القطري من قطر.
و للاشارة فان نسخة 2017 ستلعب في دولة الامارات.
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