الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدرب كرة قدم فلسطيني

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية أمس الأحد مدرب كرة قدم فلسطيني بتهمة التحريض والتعاون مع منظمات إرهابية" بعدما ظهرت صورة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يخلد ذكرى منفذ هجوم وقع الأسبوع الماضي في القدس وراح ضحيته إسرائيليان فضلا عن منفذ الهجوم.

وأفادت جريدة "يديعوت أحرونوت" اليومية بأن الشخص المعتقل يدعى ماهر أبو سنينة ( 55 عاما) مدرب فريق هلال القدس ويقطن في القدس الشرقية، في الجزء المحتل من جانب إسرائيل منذ 1967.

ووفقا للمصدر نفسه، نشرت جماهير الفريق صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للمدرب إلى جانب لاعبيه وهم يرفعون لافته مكتوب عليها "نادي هلال القدس يكرم أسد الأقصى، الشهيد والبطل مصباح أبو صبيح" خلال إحدى المباريات والتي بدأت أيضا بدقيقة صمت تكريما لذكرى هذا الرجل.

ومنذ أسبوع مضى، لقيت سيدة مسنة، 60 عاما، مصرعها فضلا عن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية إثر هجوم بسلاح ناري، في الوقت الذي سقط فيه منفذ الهجوم مرديا برصاص قوات الأمن بعدما تسبب أيضا في إصابة خمسة أشخاص بجروح.

وأعلنت الحركة الإسلامية مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أن أبو صبيح كان أحد أعضائها الناشطين في المدينة.

وفي الصدد ذاته، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا (25 عاما) في مدينة الناصرة، شمالي البلاد، للسبب نفسه بعدما قام بنشر صور لمنفذي بعض الهجمات الانتحارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية العديد من الفلسطينيين بتهمة التحريض على العنف منذ بدء موجة العنف في المنطقة في أكتوبر الماضي.