مصدر رسمي .. نقل كأس إفريقيا 2017 للمغرب رهين بهذا الأمر

أخبارنا المغربية :

نفت وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية لكرة القدم، وجود مفاوضات رسمية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2017، بدلا من الغابون، كما ادعت ذلك جريدة لوموند الفرنسية.

و كشف مسؤول من الوزارة أنه لم تقم أي لجنة من الكونفيدرالية الإفريقية بزيارة للمغرب لتفقد منشآته الرياضية استعدادا لتنظيم الكان القادم.

وأوضح مسؤول بالجامعة أن تنظيم كأس إفريقيا بالمغرب رهين بإعتذار الغابون عن التنظيم، إضافة إلى تقدمها بطلب للمغرب من أجل تعويضها، وذلك بالنظر للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وفق ما نشرت جريدة ''الأحداث المغربية'' في عدد الاربعاء.