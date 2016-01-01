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دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات اليوم الأربعاء

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
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دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات اليوم الأربعاء دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات اليوم الأربعاء

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الأربعاء برسم الجولة الثالثة للمجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (جميع المباريات تقام في الساعة 18.45 ت غ): 

- المجموعة الأولى: 

أرسنال الانجليزي - لودوغوريتس البلغاري 

باريس سان جرمان الفرنسي - بال السويسري

 - المجموعة الثانية: 

نابولي الايطالي - بشيكتاش التركي 

دينامو كييف الأوكراني - بنفيكا البرتغالي 

- المجموعة الثالثة: 

سلتيك الاسكتلندي - بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 

برشلونة الاسباني - مانشستر سيتي الانكليزي 

- المجموعة الرابعة: 

روستوف الروسي - اتلتيكو مدريد الإسباني 

بايرن ميونيخ الألماني - ايندهوفن الهولندي

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