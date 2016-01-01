خريطة صحية للاعبي كرة القدم الأفارقة

وصلت الخطط نحو تأسيس خريطة صحية للاعبي كرة القدم الأفارقة من قبل الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف) لمرحلة متقدمة في إطار وضع قاعدة بيانات طبية للاعبي كرة القدم عبر القارة وخارجها.

وقال هشام العمراني الكاتب العام للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن الخريطة الصحية هي خطوة باتجاه تطوير نظام برمجيات يمنح الفرصة لجمع البيانات الطبية لكل اللاعبين الذين يشاركون في المسابقات التي تدريها الجهة الحاكمة لكرة القدم في القارة.

وكشف العمراني عن ذلك خلال المؤتمر الطبي الخامس للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والذي عقد من 14-16 أكتوبر 2016 بالقاهرة، مصر تحت شعار "كرة قدم نظيفة وصحية" وشهدت حضور الشخصيات الطبية من مختلف الجامعات الوطنية.

وقال العمراني أن هذا الشعار يتفق مع سياسة الكاف بعدم تحمل أي خرق بخصوص المنشطات، تحديد السن، تأكيد النوع وأمور أخرى، فيما طالب المشاركين بلعب دورهم لضمان تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف "هذا المؤتمر مهم للغاية من أجل "كرة قدم نظيفة وصحية" في القارة، ويؤكد على التزام الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بتطوير الجانب الصحي للعبة معربا عن شكرهعلى دعمه لمساعدته في اختبارات اللاعبين في مسابقات تحت 20 سنة.

وتضمنت الموضوعات التي تم مناقشتها عبر الأيام الثلاثة تطبيق التقييم الطبي قبل البطولات ، تطبيق احصائيات الإصابات، الإدارة العلاجية لحالات السكتة القلبية بملاعب كرة القدم، تطبيق أشعة الرنين المغناطيسي لتحديد السن في كرة القدم، التيقن من النوع، التعامل مع حالات الارتجاج والتعامل مع أنشطة كرة القدم خلال انتشار أوبئة مثل إيبولا والحمى الصفراء. وشارك أكثر من 80 شخصية طبية تمثل الجامعات الوطنية الـ54 أعضاء الكاف في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام.