بنزيمة يرد على فرانسوا هولاند
رد نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة بطريقة جد لبقة على تصريحات فرانسوا هولاند رئيس بلاده فرنسا بعد انتهاء مواجهة ليجيا وارسو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وكان هولاند هاجم بنزيمة قبل أيام مشيراً إلى أنه “ليس مثالاً للأخلاق” كما اتهمه بالغباء وإثارة المشاكل معتبراً بأنه يعاني من مشكلة في عقله، كما هاجم معظم لاعبي الأحياء الفقيرة لأنهم يتصرفون بغباء حينما يمتلكون الأموال.
ورد بنزيمة على هذه التصريحات بالقول “ماذا تريد مني أن أقول؟ أنا لست مثالاً للأخلاق .. على أية حال أنا ألعب كرة القدم وأمتع الناس، كما أنني تلقيت تعليما وتربية أصيلة من والدتي”.
ولم يستبعد بنزيمة تمثيل منتخب فرنسا مجدداً حيث قال “ليس هناك حاجة للحديث حول ذلك طوال الوقت، آمل أن تسنح لي فرصة اللعب مجدداً مع المنتخب، لكن هذا الأمر لا يقلقني”.
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