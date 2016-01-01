الكاف تعلن عن برنامج مباريات كأس إفريقيا 2017 بالغابون

أخبارنا المغربية - الرباط

في انتظار موعد حفل قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم الغابون 2017 يوم غد الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم -كاف - مساء اليوم الثلاثاء عن البرنامج العام لمباريات دورة الغابون .