برنامج مباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2017

أخبارنا المغربية - الرباط

في ما يلي برنامج مباريات المنتخب المغربي ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة بالغابون مطلع السنة القادمة ، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة التي ستحتضنها مدينة أوييم .

البرنامج :

16 يناير2017

المغرب - الكونغو الديمقراطية

20 يناير 2016

المغرب - الطوغو

24 يناير 2016

المغرب - كوت ديفوار