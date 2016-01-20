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برنامج مباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2017

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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برنامج مباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2017 برنامج مباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2017

أخبارنا المغربية - الرباط 

في ما يلي برنامج مباريات المنتخب المغربي ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة بالغابون مطلع السنة القادمة ، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة التي ستحتضنها مدينة أوييم .

البرنامج :

16  يناير2017

المغرب - الكونغو الديمقراطية

20 يناير 2016

المغرب - الطوغو

24 يناير 2016

المغرب - كوت ديفوار

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