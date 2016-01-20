برنامج مباريات المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2017
أخبارنا المغربية - الرباط
في ما يلي برنامج مباريات المنتخب المغربي ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة بالغابون مطلع السنة القادمة ، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة التي ستحتضنها مدينة أوييم .
البرنامج :
16 يناير2017
المغرب - الكونغو الديمقراطية
20 يناير 2016
المغرب - الطوغو
24 يناير 2016
المغرب - كوت ديفوار
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