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بطولة اسبانيا: برنامج المرحلة التاسعة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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بطولة اسبانيا: برنامج المرحلة التاسعة بطولة اسبانيا: برنامج المرحلة التاسعة

 في ما يلي برنامج مباريات المرحلة التاسعة من البطولة الاسبانية لكرة القدم:

 

- الجمعة:

 

اوساسونا - ريال بيتيس 45ر18 ت غ

 

- السبت:

 

اسبانيول - ايبار 00ر11 ت غ

 

فالنسيا - برشلونة 15ر14 ت غ

 

ريال سوسييداد - الافيس 30ر16 ت غ

 

غرناطة - سبورتينغ خيخون 45ر18 ت غ

 

- الاحد:

 

سلتا فيغو - ديبورتيفو لاكورونيا 00ر10 ت غ

 

اشبيلية - اتلتيكو مدريد 15ر14 ت غ

 

فياريال - لاس بالماس 30ر16 ت غ

 

ملقة - ليغانيس

 

ريال مدريد - اتلتيك بلباو 45ر18 ت غ

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