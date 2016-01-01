بطولة اسبانيا: برنامج المرحلة التاسعة
في ما يلي برنامج مباريات المرحلة التاسعة من البطولة الاسبانية لكرة القدم:
- الجمعة:
اوساسونا - ريال بيتيس 45ر18 ت غ
- السبت:
اسبانيول - ايبار 00ر11 ت غ
فالنسيا - برشلونة 15ر14 ت غ
ريال سوسييداد - الافيس 30ر16 ت غ
غرناطة - سبورتينغ خيخون 45ر18 ت غ
- الاحد:
سلتا فيغو - ديبورتيفو لاكورونيا 00ر10 ت غ
اشبيلية - اتلتيكو مدريد 15ر14 ت غ
فياريال - لاس بالماس 30ر16 ت غ
ملقة - ليغانيس
ريال مدريد - اتلتيك بلباو 45ر18 ت غ
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