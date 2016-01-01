أسماء جديدة في قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وكولومبيا

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إدغاردو باوزا، اليوم الجمعة، عن القائمة المستدعاة لمواجهتي البرازيل وكولومبيا نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وشهدت القائمة استدعاء خوليو بوفاريني، مدافع ساو باولو البرازيلي، وماركوس أكونيا، لاعب وسط راسينغ، للمرة الأولى، بينما كانت المفاجأة في استبعاد الثلاثي ماركوس روخو وماتياس كرانيفيتر وإيريك لاميلا.

وعاد أيضاً لقائمة "الألبيسيليستي" قائد فالنسيا الإسباني إنزو بيريز وحارس ريال سوسييداد خيرونيمو رولي.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة خلف البرازيل، المتصدرة بـ21 نقطة، وأوروغواي، الوصيفة بـ20 نقطة، والإكوادور وكولومبيا، برصيد 17 نقطة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويحل "راقصو التانغو" ضيوفاً على ملعب "بيلو هوريزونتي" لمواجهة "السيليساو" البرازيلي في كلاسيكو الأرض 10 من الشهر المقبل، قبل أن يستقبلوا كولومبيا على ملعبهم بعدها بـ5 أيام.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: سيرجيو روميرو (مانشستر يونايتد/إنجلترا)، ناهويل غوزمان (تيغريس/المكسيك)، خيرونيمو رولي (ريال سوسييداد/إسبانيا).

خط الدفاع: فاكوندو رونكاليا (سيلتا فيغو/إسبانيا)، ماتيو موساشيو (فياريال/إسبانيا)، راميرو فونيس موري (إيفرتون/إنجلترا)، مارتن ديميكيليس (إسبانيول/إسبانيا)، بابلو زاباليتا (مانشستر سيتي/إنجلترا)، غابرييل ميركادو (إشبيلية/إسبانيا)، نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، إيمانويل ماس (سان لورنزو)، خوليو بوفاريني (ساو باولو/البرازيل).

خط الوسط: خافيير ماكسيرانو (برشلونة/إسبانيا)، لوكاس بيغليا (لاتسيو/إيطاليا)، إيفر بانيغا (إنتر ميلان/إيطاليا)، نيكولاس غايتان (أتلتيكو مدريد/إسبانيا)، آنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان/فرنسا)، جيدو بيزارو (تيغريس/المكسيك)، ماركوس أكونيا (راسينغ)، إنزو بيريز (فالنسيا/إسبانيا).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، أنخل كوريا (أتلتيكو مدريد)، لوكاس براتو (أتلتيكو مينيرو/البرازيل)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا وغونزالو إيجواين (يوفنتوس/إيطاليا).