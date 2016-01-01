بالصورة : روسيا تكشف النقاب عن "تعويذة" مونديال 2018

أعلن يوم الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول، عن اختيار "الذئب" للمصممة الروسية يكاترينا بوتشاروفا "تعويذة" رسمية لكأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا بعد 600 يوما على انطلاق المونديال.

وحصل الذئب على نسبة 52.80% من الأصوات، التي بلغت أكثر من مليون شخص صوتوا على اختيار "تعويذة" مونديال 2018، في الاستفتاء، الذي أعلن عنه الفيفا واللجنة المنظمة المحلية للمونديال، في أبريل/نيسان عام 2015 على موقع www.talisman.fifa.com.

وكان التصويت النهائي قد انحصر بين "القط"، الذي صممته صوفيا بودليسنيخ، و"النمر" من إبداع فاليريا تابورينكو، و"الذئب"، من تصميم يكاترينا بوتشاروفا.