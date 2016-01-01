الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | أقوى مباريات نهاية الاسبوع في الدوريات الاوروبية

أقوى مباريات نهاية الاسبوع في الدوريات الاوروبية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أقوى مباريات نهاية الاسبوع في الدوريات الاوروبية أقوى مباريات نهاية الاسبوع في الدوريات الاوروبية

في ما يلي مواعيد أبرز مباريات نهاية الاسبوع في الدوريات الاوروبية 

 

الدوري الاسباني : الجولة 9 

السبت 22 أكتوبر 2016 : فالنسيا- برشلونة (الساعة 15.15)

الأحد 23 أكتوبر 2016 : إشبيلية - أتلتيكو مدريد (الساعة 15.15)

الأحد 23 أكتوبر 2016 : ريال مدريد - أتلتيك بيلباو (الساعة 19.45)

 

الدوري الايطالي : الجولة 9 

السبت 22 أكتوبر 2016 : ميلان - يوفنتوس  (الساعة 19.45)

 

الدوري الانجليزي: الجولة 9 

الأحد 23 أكتوبر 2016 :  تشيلسي - مانشستر يونايتد (الساعة 16.00)

 

الدوري الفرنسي : الجولة 10

الأحد 23 أكتوبر 2016 : باريس سان جيرمان - مارسيليا (الساعة 19.45)

 

الدوري الهولندي : الجولة 10

الأحد 23 أكتوبر 2016 : فينورد روتردام - أياكس أمستردام   (الساعة 13.00)

 
مجموع المشاهدات: 1255 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)