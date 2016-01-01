أقوى مباريات نهاية الاسبوع في الدوريات الاوروبية

أخبارنا المغربية - الرباط كشف الحسين بوعايد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، أن مديرة الأرصاد لجأت منذ بداية أكتوبر الجاري إلى تقنية الاستمطار لمساعدة المطر على ... تفاصيل أكثر