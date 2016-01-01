أقوى مباريات نهاية الاسبوع في الدوريات الاوروبية
في ما يلي مواعيد أبرز مباريات نهاية الاسبوع في الدوريات الاوروبية
الدوري الاسباني : الجولة 9
السبت 22 أكتوبر 2016 : فالنسيا- برشلونة (الساعة 15.15)
الأحد 23 أكتوبر 2016 : إشبيلية - أتلتيكو مدريد (الساعة 15.15)
الأحد 23 أكتوبر 2016 : ريال مدريد - أتلتيك بيلباو (الساعة 19.45)
الدوري الايطالي : الجولة 9
السبت 22 أكتوبر 2016 : ميلان - يوفنتوس (الساعة 19.45)
الدوري الانجليزي: الجولة 9
الأحد 23 أكتوبر 2016 : تشيلسي - مانشستر يونايتد (الساعة 16.00)
الدوري الفرنسي : الجولة 10
الأحد 23 أكتوبر 2016 : باريس سان جيرمان - مارسيليا (الساعة 19.45)
الدوري الهولندي : الجولة 10
الأحد 23 أكتوبر 2016 : فينورد روتردام - أياكس أمستردام (الساعة 13.00)
المغرب يلجأ إلى تلقيح السحب ليسقط المطر الاصطناعي
أخبارنا المغربية - الرباط كشف الحسين بوعايد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، أن مديرة الأرصاد لجأت منذ بداية أكتوبر الجاري إلى تقنية الاستمطار لمساعدة المطر على ... تفاصيل أكثر
- أبناء ادريس البصري يعوضون بـ11 مليون درهم
- مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
- العثور على شاب مقتول بأيت عميرة وهاتفه النقال يفك لغز القضية
- الشيخ الشنقيطي يرد على "لقمش" برسالة نارية بعد واقعة إهانة الرسول الكريم
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟