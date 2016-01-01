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التوقيع على مراسم كأس العالم للأندية العربية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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التوقيع على مراسم كأس العالم للأندية العربية

أشرف الاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس السبت مراسم توقيع استضافة المرحلة النهائية للبطولة العربية لكرة القدم المزمع إقامتها في الفترة ما بين 21 يوليوز والخامس من غشت 2017 القادمين.    

ومثل الاتحاد العربي في مراسم توقيع العقود الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد فيما مثل الاتحاد المصري المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة على عشرة ملايين ريال سعودي في الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن باقي الجوائز ولكن تردد أن كل فريق مشارك سيحصل على 200 ألف دولار.

وواجهت البطولة العربية صعوبات مالية بالغة مما أثر على استقرار البطولة حيث جرت النسخة الأخيرة من دوري أبطال العرب في 2009 قبل أن تعود البطولة تحت مسمى جديد هو كأس الاتحاد العربي في موسم 2012- 2013 لكنها توقفت مرة أخرى.

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