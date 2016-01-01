أشبيلية يهزم الأتلتيكو و يرتقي لصدارة الليغا

أوقف أشبيلية الانطلاقة الناجحة لضيفه أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي، وألحق به الهزيمة الأولى في الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالتغلب عليه 1-0 اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من المسابقة.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 20 نقطة، ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتاً، لحين انتهاء مباراة ريال مدريد مع أتلتيك بلباو بنفس الجولة، في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط أمام الريال، وبفارق نقطة واحدة خلف برشلونة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل الفرنسي ستيفن نزونزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.