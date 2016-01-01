الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | أشبيلية يهزم الأتلتيكو و يرتقي لصدارة الليغا

أشبيلية يهزم الأتلتيكو و يرتقي لصدارة الليغا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 11 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أشبيلية يهزم الأتلتيكو و يرتقي لصدارة الليغا أشبيلية يهزم الأتلتيكو و يرتقي لصدارة الليغا

أوقف أشبيلية الانطلاقة الناجحة لضيفه أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي، وألحق به الهزيمة الأولى في الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم، بالتغلب عليه 1-0 اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من المسابقة.

 

 ورفع أشبيلية رصيده إلى 20 نقطة، ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتاً، لحين انتهاء مباراة ريال مدريد مع أتلتيك بلباو بنفس الجولة، في وقت لاحق اليوم الأحد.

 

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط أمام الريال، وبفارق نقطة واحدة خلف برشلونة.

 

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل الفرنسي ستيفن نزونزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)