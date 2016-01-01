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مارادونا ، جورج وياه ، ريفالدو و نجوم آخرون في مباراة استعراضية يوم 6 نونبر بمدينة العيون

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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مارادونا ، جورج وياه ، ريفالدو و نجوم آخرون في مباراة استعراضية يوم 6 نونبر بمدينة العيون

 تنظم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباراة استعراضية بين اللاعبين الأفارقة القدامى وفريق لاعبي بقية العالم القدامى وذلك يوم الأحد 6 نونبر المقبل على أرضية ملعب "الشيخ محمد لغظف" بمدينة العيون، بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 41 لانطلاق المسيرة الخضراء.

وذكر بلاغ للجامعة اليوم الأحد أن هذه التظاهرة الرياضية ستعرف مشاركة ألمع نجوم كرة القدم القدامى من بينهم النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا و الغاني أبيدي بيلي و الليبيري جورج وياه والإيطالي ألساندرو ألتوبيلي والبرازيلي ريفالدو، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي بصمت تاريخ كرة القدم الإفريقية والعالمية.

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