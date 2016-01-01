أولى الاسماء المرشحة للكرة الذهبية لعام 2016

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

أعلنت اليوم الإثنين، اللجنة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية لعام 2016، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، عن أولى الاسماء المرشحة لهذه الجائزة ضمنهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وستعلن اللجنة المنظمة على مدار اليوم، عن باقي الأسماء المرشحة، بمعدل خمسة أسماء على رأس كل ساعتين، لاكتمال القائمة التي ستضم 30 نجما عالميا.

وكانت فرانس فوتبول قد انفصلت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموسم الجاري، بعد أن استمر ارتباطهما لفترة 6 سنوات.

و في ما يلي القائمة الاولى :

1- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو - مانشستر سيتي

2- الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ - بروسيا دورتموند

3- الويلزي غاريث بيل - ريال مدريد

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو - ريال مدريد

5- الإيطالي جيانلويجي بوفون - يوفنتوس

6- البلجيكي كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

7- الأرجنتيني باولو ديبالا - يوفنتوس

8- الأوروغوياني دييغو غودين - أتلتيكو مدريد

9- الفرنسي أنطوان غريزمان - أتلتيكو مدريد

10 - الأرجنتيني غونزالو هيغواين - يوفنتوس