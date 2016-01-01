ميسي وغريزمان ومودريتش الأفضل في الدوري الإسباني و أتلتيكو مدريد يهيمن على الجوائز

ميسي وغريزمان ومودريتش الأفضل في الدوري الإسباني وأتلتيكو يهيمن على الجوائز

أعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم، مساء أمس الاثنين في قصر المؤتمرات في فالنسيا، اختيار الفرنسي انطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد كأفضل لاعب في الدوري الاسباني لكرة القدم لموسم 2015-2016.



وسجل غريزمان صاحب ال 25 عاما، والمرشح أيضا لجائزة الكرة الذهبية (فرانس فوتبول) لأفضل لاعب في العالم، 22 هدفا في 38 مباراة مع اتلتيكو الموسم الماضي ولعب 5 تمريرات حاسمة، مساهما في حلول فريقه ثالثا بفارق 3 نقاط عن برشلونة البطل.



وكان غريزمان الذي خاض 38 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، اختير ايضا افصل لاعب في كأس اوروبا 2016، بعد احارزه لقب الهداف مع 6 محاولات ناجحة، كما أنه سجل 7 اهداف في 13 مباراة في دوري ابطال اوروبا، ليساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه للدور النهائي لهذه المسابقة، لكنه انهزم أمام جاره ريال مدريد بركلات الترجيح. وحصل غريزمان على جائزته على أساس جمع بيانات احصائية لموقع متخصص، فيما اختار قادة فرق الدوري باقي الجوائز.



واختير الارجنتيني دييغو سيميوني (اتلتيكو مدريد) كأفضل مدرب، ومواطنه ميسي نجم برشلونة افضل مهاجم في الدوري، كما نال الاوروغوياني لويس سواريز، أفضل هداف (بيتشيتشي) ب 40 هدفا، جائزة افضل لاعب غير اوروبي.



وتوج الاوروغوياني دييغو غودين، زميل غريزمان في اتلتيكو مدريد، بجائزة أفضل مدافع، فيما حصل الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) على جائزة أفضل لاعب وسط، والسلوفيني يان اوبلاك (اتلتيكو مدريد) افضل حارس مرمى.