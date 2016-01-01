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مدافع مانشستر يونايتد الإيفواري إريك بايي يغيب لشهرين

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 7 دقيقة مضت
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مدافع مانشستر يونايتد الإيفواري إريك بايي يغيب لشهرين مدافع مانشستر يونايتد الإيفواري إريك بايي يغيب لشهرين

 أعلن مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب ساحل العاج لكرة القدم إريك بايي أمس الثلاثاء انه يتوقع غيابه لمدة شهرين على الاقل بسبب الاصابة التي تعرض لها في ركبته اليمنى الاحد في المباراة ضد تشلسي (صفر-4) في ختام الدورة التاسعة من الدوري الانجليزي. 

وقال بايي في صفحته على فيسبوك: "اتمنى العودة الى اللعب مع يونايتد والفيلة قبل شهرين". 

وخاض الدولي العاجي جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري المحلي ومسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، وسيكون جاهزا للمشاركة مع ساحل العاج في حملة الدفاع عن لقبه بطلا للقارة السمراء في كأس الامم الافريقية المقررة في الغابون من 14يناير الى 5 فبراير المقبلين. 

وكان مدربه في مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو اعلن الاحد ان اللاعب "تعرض لاصابة خطرة في ركبته، في الاربطة". 

وخرج بايي (22 عاما) وهو يعرج في بداية الشوط الثاني. 

وانضم بايي الى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف قادما من فياريال الاسباني مقابل نحو 34 مليون أورو. 

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