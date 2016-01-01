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مورينيو ينتقم من غوارديولا و يقصيه من كأس الرابطة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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مورينيو ينتقم من غوارديولا و يقصيه من كأس الرابطة مورينيو ينتقم من غوارديولا و يقصيه من كأس الرابطة

استعاد مانشستر يونايتد توازنه وجرد جاره مانشستر سيتي من اللقب بفوزه عليه 1-0 في "دربي" مانشستر، اليوم الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد، في طريقه إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

 

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع الإسباني خوان ماتا في الدقيقة 54.

 

وكان الفريقان تواجها في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وتفوق سيتي حينها 2-1.

 

وأوقف يونايتد بالتالي سلسلة من النتائج المتواضعة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تولى الإشراف على الفريق هذا الموسم خلفاً للهولندي لويس فان غال.

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