بطولة إسبانيا : برنامج المرحلة العاشرة
في ما يلي برنامج المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم:
- الجمعة:
ليغانيس - ريال سوسييداد 18.45 ت غ
- السبت:
سبورتينغ خيخون - اشبيلية 11.00 ت غ
الافيس - ريال مدريد 14.15 ت غ
اتلتيكو مدريد - ملقة 16.30 ت غ
برشلونة - غرناطة 18.45 ت غ
- الاحد:
ايبار - فياريال 11.00 ت غ
اتلتيك بلباو - اوساسونا 15.15 ت غ
ريال بيتيس - اسبانيول 17.30 ت غ
لاس بالماس - سلتا فيغو 19.45 ت غ
- الاثنين:
ديبورتيفو لا كورونيا - فالنسيا 19.45 ت غ
هذا ما قاله وزير الثقافة المغربي عن اعتقال سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح صرح وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، أن الحكومة المغربية تتابع باهتمام بالغ قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا من أجل ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟