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بطولة إسبانيا : برنامج المرحلة العاشرة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 46 دقيقة مضت
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بطولة إسبانيا : برنامج المرحلة العاشرة

في ما يلي برنامج المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم: 

- الجمعة: 

ليغانيس - ريال سوسييداد 18.45 ت غ 

- السبت: 

سبورتينغ خيخون - اشبيلية 11.00 ت غ 

الافيس - ريال مدريد 14.15 ت غ 

اتلتيكو مدريد - ملقة 16.30 ت غ 

برشلونة - غرناطة 18.45 ت غ 

- الاحد: 

ايبار - فياريال 11.00 ت غ 

اتلتيك بلباو - اوساسونا 15.15 ت غ 

ريال بيتيس - اسبانيول 17.30 ت غ 

لاس بالماس - سلتا فيغو 19.45 ت غ 

- الاثنين: 

ديبورتيفو لا كورونيا - فالنسيا 19.45 ت غ 

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