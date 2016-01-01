بطولة إسبانيا : برنامج المرحلة العاشرة

في ما يلي برنامج المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم:

- الجمعة:

ليغانيس - ريال سوسييداد 18.45 ت غ

- السبت:

سبورتينغ خيخون - اشبيلية 11.00 ت غ

الافيس - ريال مدريد 14.15 ت غ

اتلتيكو مدريد - ملقة 16.30 ت غ

برشلونة - غرناطة 18.45 ت غ

- الاحد:

ايبار - فياريال 11.00 ت غ

اتلتيك بلباو - اوساسونا 15.15 ت غ

ريال بيتيس - اسبانيول 17.30 ت غ

لاس بالماس - سلتا فيغو 19.45 ت غ

- الاثنين:

ديبورتيفو لا كورونيا - فالنسيا 19.45 ت غ