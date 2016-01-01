زوبيزاريتا مديرا رياضيا جديدا لمرسيليا الفرنسي
أعلن رئيس نادي مرسيليا الفرنسي، جاك-هنري ايرود، اليوم الخميس، أن الحارس الدولي الاسباني السابق، اندوني زوبيزاريتا، سيتولى منصب المدير الرياضي للنادي، وهو المنصب نفسه الذي كان يشغله مع برشلونة الاسباني.
وكان زوبيزاريتا (55 عاما) احد المتسببين في قدوم المهاجمين البرازيلي نيمار والاوروغوياني لويس سواريز الى برشلونة.
وقال ايرود إن "قدومه يشكل الفصل الثاني من المشروع، نحن على رأس النادي منذ 10 أيام. يملك المواصفات المثالية لهذا المنصب، فهو اداري لامع ويؤدي بشكل جيد".
من جهته، قال زوبيزاريتا "يملك مرسيليا روحا كروية كبيرة على غرار برشلونة".
وكان مالك النادي الجديد، الأمريكي فرانك ماكورت، قد سمى رودي غارسيا مدربا جديدا للنادي الاسبوع الماضي.
وعمل الحارس الفذ السابق مديرا رياضيا مع اتلتيك بلباو بين 2001 و2004 ثم اربع سنوات في برشلونة تحت اشراف الرئيسين ساندرو روسيل ثم جوزيب بارتوميو بين 2010 ويناير 2015.
وأقيل زوبيزاريتا من برشلونة بعد معاقبة النادي الكاطالوني لمخالفته قواعد انتقالات اللاعبين القاصرين.
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