تعيين مدرب جديد للمنتخب الجزائري

وافق المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الجزائري، اليوم الخميس، على تعيين البلجيكي، جورج ليكنس، مدربا جديدا للمنتخب الأول، خلفًا للصربي ميلوفان راييفاتش الذي استقال من منصبه قبل أسبوعين.

ومن المنتظر أن يصل ليكنس، اليوم، إلى الجزائر لإنهاء المفاوضات، والتوقيع على العقد، الذي يربطه بالاتحاد الجزائري بصفة رسمية تمهيدا لمباشرة عمله.

ودرب ليكنس (67 عاما) المنتخب الجزائري عام 2003، لكن تجربته لم تدم لأكثر من 6 أشهر، بعدما اضطر لمغادرة البلاد بضغط من زوجته.