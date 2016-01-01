برنامج المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي
في ما يلي برنامج المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم:
- السبت:
سندرلاند - ارسنال
مانشستر يونايتد - بيرنلي
ميدلزبره - بورنموث
توتنهام هوتسبر - ليستر سيتي
واتفورد - هال سيتي
وست بروميتش البيون - مانشستر سيتي
كريستال بالاس - ليفربول
- الاحد:
ايفرتون - وست هام يونايتد
ساوثمبتون - تشلسي
- الاثنين:
ستوك سيتي - سوانسي سيتي
و/م ط
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