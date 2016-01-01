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برنامج المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 10 دقيقة مضت
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برنامج المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي

في ما يلي برنامج المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم: 

- السبت: 

سندرلاند - ارسنال 

مانشستر يونايتد - بيرنلي 

ميدلزبره - بورنموث 

توتنهام هوتسبر - ليستر سيتي 

واتفورد - هال سيتي 

وست بروميتش البيون - مانشستر سيتي 

كريستال بالاس - ليفربول 

- الاحد: 

ايفرتون - وست هام يونايتد 

ساوثمبتون - تشلسي

- الاثنين:

ستوك سيتي - سوانسي سيتي 

و/م ط 

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