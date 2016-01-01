الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | لاعب جنوب إفريقي ينال البطاقة الصفراء بسبب مراوغة (فيديو)

لاعب جنوب إفريقي ينال البطاقة الصفراء بسبب مراوغة (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لاعب جنوب إفريقي ينال البطاقة الصفراء بسبب مراوغة (فيديو) لاعب جنوب إفريقي ينال البطاقة الصفراء بسبب مراوغة (فيديو)

نال لاعب وسط فريق "باروكا" الجنوب إفريقي لكرة القدم سيفو مويتي، البطاقة الصفراء خلال مواجهة فريقه لمنافسه "بلاتينيوم ستار"، لقيامه بمراوغة عجيبة وغريبة عن عالم كرة القدم.

وحينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "باروكا" بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قام سيفو مويتي بحركة غريبة، حيث وقف على الكرة بركبتيه، وركض يمينا من دون أن يلمس الكرة.

هذا السلوك اعتبره حكم المباراة استفزازيا، ما جعله يشهر البطاقة الصفراء في حق سيفو مويتي، ويمنح ضربة خطأ للفريق الخصم.

وانتهت هذه المواجهة التي تدخل في إطار منافسات كأس الدوري الجنوب إفريقي لكرة القدم، بفوز "باروكا" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مجموع المشاهدات: 597 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)