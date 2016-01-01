لاعب جنوب إفريقي ينال البطاقة الصفراء بسبب مراوغة (فيديو)

نال لاعب وسط فريق "باروكا" الجنوب إفريقي لكرة القدم سيفو مويتي، البطاقة الصفراء خلال مواجهة فريقه لمنافسه "بلاتينيوم ستار"، لقيامه بمراوغة عجيبة وغريبة عن عالم كرة القدم.

وحينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "باروكا" بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قام سيفو مويتي بحركة غريبة، حيث وقف على الكرة بركبتيه، وركض يمينا من دون أن يلمس الكرة.

هذا السلوك اعتبره حكم المباراة استفزازيا، ما جعله يشهر البطاقة الصفراء في حق سيفو مويتي، ويمنح ضربة خطأ للفريق الخصم.

وانتهت هذه المواجهة التي تدخل في إطار منافسات كأس الدوري الجنوب إفريقي لكرة القدم، بفوز "باروكا" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.