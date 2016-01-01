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لاعب أرجنتيني يعتذر بعدما ركل مشجعاً

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 54 دقيقة مضت
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لاعب أرجنتيني يعتذر بعدما ركل مشجعاً لاعب أرجنتيني يعتذر بعدما ركل مشجعاً

اعتذر لاعب بنادي أوداكس إيطاليانو، بعدما اعتقلته الشرطة لقفزه فوق حاجز، وركل مشجع في أعقاب مباراة مطلع الأسبوع.

 واعتقلت الشرطة المهاجم الارجنتيني سيباستيان بول، خلال الليل بعد هزيمة فريقه 1-4، أمام مضيفه يونيفرسيداد كاتوليكا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، اللاعب وهو يقفز من فوق حاجز محيط بالملعب ويسدد ركلة لصدر المشجع، ومال المشجع الى الوراء من شدة الضربة لكنه لم يسقط.

وأبلغ بول الصحافيين في مخفر للشرطة: "أشعر بأسف شديد لما حدث"، مشيراً إلى أن المشجع أهانه.

وأضاف: أعتذر له بشدة، لم أكن أقصد ركله، كنت أرغب فقط في إخافته، إنه درس جديد علمتني إياه الحياة".

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