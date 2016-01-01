لأول مرة .. "الفيفا" يعلن عن مشاركة الجماهير في اختيار أفضل اللاعبين والمدربين في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الاثنين، مشاركة الجماهير في التصويت للمرة الأولى في عملية اختيار أفضل اللاعبين والمدربين في العالم.



وأورد الاتحاد، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن "الجماهير ستشارك للمرة الأولى فى التاريخ، في اختيار الفائزين بجوائز الأفضل فى العالم سواء اللاعبين أو المدربين على مستوى الرجال والسيدات".



وأضاف الاتحاد أن المشجعين سيمثلون 25 في المائة من الأصوات، بينما ستتوزع الـ75 المتبقية بالتساوى بين المدربين وقادة جميع المنتخبات الدولية، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم.



وأشار البيان إلى أن حفل الفيفا المقبل يتضمن ثماني جوائز هى أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب ومدربة، وجائزة اللعب النظيف، وأفضل هدف، والتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا، إضافة إلى جائزة جديدة يمنحها الاتحاد الدولي للمشجعين الذين تركوا بصمتهم خلال العام الجارى بأداء متميز.



وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني انفانتينو، إنه "حدث جديد مع نهج جديد للاحتفال السنوي، ولابد أن نتشارك جميعا في اختيار الأفضل".



ويرتقب أن يتم اليوم الثلاثاء الإعلان عن عشرة مرشحين لأفضل مدرب للسيدات، وعشرة مرشحين لأفضل مدرب للرجال، ثم عشرة مرشحين لأفضل لاعبة، و23 لاعبا لأفضل لاعب يوم الجمعة المقبل.



وتنطلق عملية التصويت في رابع نونبر المقبل، على أن تنتهي في 22 منه، قبل أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية لثلاثة مرشحين من كل فئة في ثاني دجنبر المقبل، وعن النتائج النهائية في التاسع من يناير المقبل.