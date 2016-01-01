دوري أبطال أوروبا : تأهل 4 فرق الى دور ثمن النهاية

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى دور الـ16 بعد فوزه أمس الثلاثاء على مضيفه ايندهوفن الهولندي 2-1 على ملعب "فيليبس شتاديون" في ايندهوفن، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف نادي البايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (34 من ركلة جزاء و74) ولايندهوفن الكولومبي سانتياغو ارياس (14).

ورفع بايرن رصيده الى 9 نقاط مقابل 12 لاتلتيكو مدريد الاسباني المتصدر.

و تأهل فريق أتلتيكو مدريد الى الدور المقبل عقب انتصاره على ضيفه روستوف الروسي في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "فيسنتي كالديرون" في العاصمة مدريد.

وافتتح الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل عند الدقيقة 28 بتسدية جميلة من داخل منطقة الجزاء تابع الكرة في شباك الحارس الروسي سوسلان دجانايف. ورد الإيراني المتألق سردار آزمون بهدف التعادل للفريق الروسي بعد دقيقتين فقط، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين السلوفاكي يان أوبلاك حارس الروخي بلانكوس.

لكن النجم أنطوان غريزمان عاد في الوقت القاتل وانتزع هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

و يقبع كل من بي إس في آيندهوفن و روستوف في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة واحدة.