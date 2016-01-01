مونشنغلادباخ يتهم مسؤولي الدوري الألماني بسبب بايرن ميونخ

اتهم ماكس ايبيرل المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ في تصريحات، نشرت اليوم الأربعاء، مسؤولي الدوري الألماني لكرة القدم بمحاباة فريق بايرن ميونخ عند برمجة اللقاءات.



وجاءت تصريحات المدير الرياضي في سياق غضب بوروسيا مونشنغلادباخ من برمجة مباراته برسم الدوري يوم الجمعة أي بعد ثلاثة أيام من مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال ماكس ايبيرل لصحيفة "بيلد" المحلية: "في ماذا كانت تفكر الرابطة عندما برمجت مباراتنا الجمعة فيما يشارك الفريق في دوري الابطال؟ أمر مماثل لا يحصل أبدا مع بايرن ميونيخ".



وتعادل مونشنغلادباخ، أمس الثلاثاء، على أرضه مع سلتيك الاسكتلندي 1-1 وسيرحل لمواجهة هرتا برلين مساء بعد غد الجمعة، في مباراة مبكرة ضمن المرحلة العاشرة من البوندسليغا.



وأضاف ايبيرل "لم أشاهد يوما بايرن ميونيخ يخوض مباراة الجمعة المسائية بعد مشاركته في دوري الابطال"، مشيرا إلى أنها المرة الثانية في أسبوعين يلعب فريقه الجمعة بعد خوضه مباراة الثلاثاء.



ويفتتح تقليديا المرحلة الالمانية فريقان يوم الجمعة، وتقام ست مباريات السبت ومبارتان الأحد.