"الفيفا" يكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء لائحة تضم عشرة أسماء مرشحة لنيل جائزة أفضل مدرب في العام.



وضمت اللائحة التي قام خبراء من لجنة الاتحاد الدولي بانتقائها، البرتغالي فرناندو سانتوس الذي قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الصيف الماضي في فرنسا، والفرنسي زين الدين زيدان المتوج مع ناديه ريال مدريد الاسباني بلقب مسابقة دوري ابطال أوروبا، ومواطنه ديدييه ديشان الذي خسر نهائي كأس اوروبا 2016 ، والايطالي كلاوديو رانييري الذي قاد ليستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى في تاريخه.



كما ضمت اللائحة الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومواطنه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الانجليزي، والاسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني في الاعوام الثلاثة الأخيرة ومانشستر سيتي الانجليزي حاليا ومواطنه لويس انريكي مدرب برشلونة والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي والويلزي كريس كولمان الذي قاد منتخب بلاده الى نصف نهائي كأس أوروبا.



وبعد انتهاء شراكته مع مجلة "فرانس فوتبول"، حدد الاتحاد الدولي ثمانية جوائز سيعلن عن الفائزين بها في التاسع من يناير المقبل خلال حفل في زيوريخ، وهي: أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب في فئة الرجال وأفضل مدرب في فئة السيدات وجائزة بوشكاش واللعب النظيف والمشجعين 2016 والتشكيلة المثالية.



وكانت جائزة أفضل لاعب في العالم تمنح خلال حقبة الشراكة بين مجلة "فرانس فوتبول" و"الاتحاد الدولي" في يناير في حفل يقام بمدينة زيوريخ السويسرية.



وأوضح الاتحاد الدولي أنه سيتم اختيار الفائز بجائزة أفضل مدرب للرجال بناء على عملية تصويت مدمجة حيث سيكون 50 في المائة من القرار مبنيا على اختيارات جميع مدربي وقادة المنتخبات الوطنية في جميع أنحاء العالم، بينما سيتوزع النصف الآخر بين نتيجة اقتراع عام عبر الإنترنت يشارك فيه عشاق كرة القدم وأصوات مجموعة مختارة من ممثلي أكثر من 200 وسيلة إعلام من القارات الست.



وتم أمس الثلاثاء الإعلان عن الأسماء العشرة المرشحة لنيل جائزة أفضل مدرب للسيدات، وهم: فيليبي بيرغيرو (فرنسا/مدرب منتخب فرنسا) وجيل إيليس (أمريكا/مدربة منتخب أمريكا) وجون هيردمان (إنجلترا/مدرب منتخب كندا) وسيلفيا نايد (ألمانيا/مدربة منتخب المانيا) وفيرا باو (هولندا/مدربة منتخب جنوب افريقيا) وجيرارد بريشيو (فرنسا/مدرب ليون) وبيا سوندهاغ (السويد/مدربة منتخب السويد) وأوسفالدو فاداو (البرازيل/مدرب منتخب البرازيل) ومارتينا فوس تيكلينبورغ (المانيا/مدربة منتخب سويسرا) وتوماس فورله (المانيا/مدرب بايرن ميونيخ).



وسيتم غدا الخميس الإعلان عن الأسماء العشرة المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعبة، في حين سيتم نشر قائمة المرشحين 23 لجائزة أفضل لاعب بعد غد الجمعة.



وستبدأ عملية التصويت لأفضل لاعب وأفضل لاعبة لسنة 2016، إضافة إلى أفضل مدرب في فئتي الرجال والسيدات، بعد غد الجمعة على أن تنتهي في 22 نونبر الجاري، بينما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء المرشحة لهذه الفئات الثلاث وكذلك جائزة بوشكاش الجديدة وجائزة المشجعين - في 2 دجنبر.



وستنشر قائمة الأسماء 55 المرشحة لجائزة التشكيلة المثالية في أواخر الشهر الحالي، على أن يتم تقديم الفائزين في جميع الفئات، بما في ذلك جائزة اللعب النظيف، خلال حفل جوائز شهر يناير 2017.