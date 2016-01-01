كريستيانو يستقبل طفلا بولنديا أفاق من الغيبوبة بفضل هدف له

استغل مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو إقامته في وارسو لخوض مباراة ليغيا، للقاء الفتى البولندي الذي أفاق من غيبوبته أثناء استماعه لهدف للمهاجم البرتغالي، ووالدته أيضاً.

وامتدحت والدة الفتى، إيزابيلا، النجم البرتغالي الذي استقبلها وابنها في فندق معسكر ريال مدريد في وارسو، حيث التقطوا معا عدة صور، مؤكدة ان مهاجم الملكي شخص "رائع".

وكان ديفيد بافلاتجيك قد استعاد الوعي عام 2013، بينما كان يستمع لمباراة لريال مدريد واثناء تسجيل كريستيانو، وهو لاعبه المفضل، لهدف بعدما ظل ثلاثة اشهر في غيوبة إثر تعرضه لحادث مروري أثناء تنزهه بدراجته.

وخلال فترة غيبوبته أوصى الأطباء والدي ديفيد بوضع سماعات في أذنيه ليسمع مباريات ريال مدريد، فريقه المفضل.

وتقابل كريستيانو رونالدو وديفيد للمرة الأولى في أبريل(نيسان) 2014 حين دعا المهاجم الطفل البولندي إلى ملعب سانتياغو برنابيو لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.

ويقيم ريال مدريد معسكره في وارسو حيث يواجه اليوم الأربعاء، فريق ليغيا وارسو البولندي ضمن منافسات المجموعة السادسة بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.