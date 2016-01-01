هذه هي القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، قائمة مختصرة تضم 5 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لهذا العام.

ونشر الموقع الألكتروني الرسمي لكاف القائمة النهائية التي ضمت 3 لاعبين عرب هم ثنائي فريق ليستر سيتي الإنجليزي، الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني، ولاعب روما الإيطالي، المصري محمد صلاح.

وضمت القائمة أيضاً الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (لاعب بروسيا دورتموند الألماني)، الذي حصل على الجائزة العام الماضي، والسنغالي ساديو مانيه (لاعب ليفربول الإنجليزي).

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال الاحتفال الذي سيقمه كاف بالعاصمة النيجيرية أبوغا في 5 ديسمبر (كانون الثاني) المقبل.