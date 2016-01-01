أبطال أوروبا: نابولي يتطلع لحسم التأهل أمام دينامو كييف

يتطلع نابولي الإيطالي إلى أن ينحي تخبطه خلال الفترة الأخيرة جانباً، ويقدم قصارى جهده خلال المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني، غداً الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، أملاً في النهوض من كبوته بحسم التأهل إلى دور الستة عشر.

وبات تحقيق هدف التأهل معقداً رغم الانطلاقة الجيدة لنابولي في المجموعة الثانية بالبطولة الأوروبية، إذ حقق الفوز في أول مباراتين أمام دينامو كييف وبنفيكا البرتغالي لكنه لم يحصد سوى نقطة واحدة خلال مباراتيه التاليتين أمام بشكتاش التركي.

ويتصدر نابولي المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام بنفيكا، ونقطة واحدة أمام بشكتاش صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل دينامو كييف المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وبات نابولي بحاجة إلى الفوز في مباراة الغد والانتظار على أمل فوز بنفيكا على بشكتاش ليحسم بذلك تأهل المتصدرين الحاليين بغض النظر عن نتائج الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وبدأ نابولي الموسم الحالي ببذل كل جهد لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، بعد أن حقق رقماً قياسياً في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي بتسجيل 36 هدفاً.