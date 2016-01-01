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إبراهيموفيتش يلمح إلى إمكانية الانتقال إلى أمريكا

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب 2 ساعات 20 دقيقة مضت
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إبراهيموفيتش يلمح إلى إمكانية الانتقال إلى أمريكا

 

ألمح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى إمكانية الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في تصريح لصحيفة سويدية اليوم الثلاثاء.

وقال نجم مانشستر يونايتد الحالي لصحيفة إفتونبلادت السويدية إثر تتويجه بإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب سويدي للمرة الـ11 في مسيرته: "أجد نفسي أغزو الولايات المتحدة كما غزوت أوروبا".

وأضاف: "بعض الناس يمكثون في مكان واحد طوال مسيرتهم، لكني تنقلت في أماكن عدة مثل نابوليون في أوروبا، وغزوت كل دولة عشت فيها".

وتابع: "ربما أعبر المحيط الأطلسي في أحد الأيام لكي أغزو الولايات المتحدة".

وكشف الاتحاد السويدي لكرة القدم بأنه سيقيم تمثالاً لإبراهيموفيتش في منطقة الأصدقاء في ملعب ستوكهولم خلال فترة عام.

 
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