وكيله: جيان سيغيب أسبوعاً واحداً فقط

نفى وكيل أعمال المهاجم الغاني أسامواه جيان، صامويل أنيم، غياب لاعب الأهلي عن الملاعب فترة طويلة، مشيراً إلى أن إصابته طفيفة، وليس كما يتوقع البعض بأنها ستبعده فترة طويلة.

وقال أنيم لصحيفة ghanaweb اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك مخاوف أن يبتعد جيان عن الملاعب فترة طويلة ويغيب عن كأس أفريقيا 2017 في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأضاف: "ليس هناك ما يدعو للقلق، جيان سيعود للتدريبات بعد أسبوع واحد فقط، وسيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات".

وكان النادي الأهلي أعلن أن جيان أصيب بتمزق سيبعده عن الفريق 3 أسابيع، بعد إصابته في مباراة الأهلي والجزيرة الجولة الماضية من الدوري.