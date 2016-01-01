جيرارد يوقف مفاوضات توليه تدريب ميلتون كينز دونز

أوقف القائد السابق لفريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي، ستيفن جيرارد، المفاوضات حول توليه تدريب فريق ميلتون كينز دونز.

وكان جيرارد، الذي أنهى مؤخراً فترة احتراف دامت (18 شهراً)، ضمن صفوف لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، من بين مرشحين لتولي تدريب فريق الدرجة الثالثة الإنجليزي.

لكن وسائل إعلام بريطانية، ذكرت أن الطرفين أنهيا المفاوضات، وصرح الزميل السابق لجيرارد في ليفربول، جيمي كاراجر، لشبكة سكاي سبورتس، أن الفرصة جاءت في وقت مبكر للغاية.

وأضاف: "أنا فقط لا أعتقد أنه يرغب في تولي المهمة، كان مؤخراً في الولايات المتحدة وأسرته لم تتهيأ للتغيير بعد، لذلك أعتقد أن الانتقال إلى ميلتون كينز كان بمثابة خطوة كبيرة".

وتحدثت بعض التقارير عن عودة محتملة لجيرارد إلى ليفربول، ولكن من خلال مهمة تدريبية، رغم أنه يفكر أيضاً في تمديد مسيرته كلاعب.