حياتو يكشف موقفه من الأخبار التي تتحدث عن إمكانية نقل "كان 2017" من الغابون إلى المغرب
أخبارنا المغربية
نفى عيسى حياتو رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الشائعات التي ترددت مؤخرا عن نقل كأس الأمم الإفريقية القادمة من الغابون مؤكدا أنها ليست صحيحة على الاطلاق.
ودفعت الزيارة التي قام بها حياتو إلى المغرب بعض الأوساط الإعلامية إلى الحديث عن أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الزيارة هو بحث إمكانية نقل البطولة الإفريقية (14 يناير - 5 فبراير 2017) من الغابون إلى المغرب.
ولكن حياتو نفى الأمر وأكد أن الغابون مستعدة لاحتضان العرس الإفريقي.
وقال المسؤول الكامروني أن المغرب لديه كل الإمكانيات للنهوض بكرة القدم الإفريقية، مؤكدا أنه يؤيد أن يستضيف بطولة كأس العالم لعام 2026.
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟