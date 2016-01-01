حياتو يكشف موقفه من الأخبار التي تتحدث عن إمكانية نقل "كان 2017" من الغابون إلى المغرب

أخبارنا المغربية

نفى عيسى حياتو رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الشائعات التي ترددت مؤخرا عن نقل كأس الأمم الإفريقية القادمة من الغابون مؤكدا أنها ليست صحيحة على الاطلاق.

ودفعت الزيارة التي قام بها حياتو إلى المغرب بعض الأوساط الإعلامية إلى الحديث عن أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الزيارة هو بحث إمكانية نقل البطولة الإفريقية (14 يناير - 5 فبراير 2017) من الغابون إلى المغرب.

ولكن حياتو نفى الأمر وأكد أن الغابون مستعدة لاحتضان العرس الإفريقي.

وقال المسؤول الكامروني أن المغرب لديه كل الإمكانيات للنهوض بكرة القدم الإفريقية، مؤكدا أنه يؤيد أن يستضيف بطولة كأس العالم لعام 2026.