مونديال 2026 : انفانتينو يقول اقترحت 40 منتخبا لكن اليوم "أريد 48"

قال رئيس الجامعة الدولية لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني انفانتيو اليوم الاربعاء "اقترحت 40 منتخبا واريد 48، لكني ما زلت مترددا" حول طرق توسيع كأس العالم اعتبارا من مونديال 2026.

واوضح انفانتينو في ختام قمة تنفيذية لكرة القدم "قبل كل شيء، هناك سؤال يطرح: هل هناك ضرورة للتوسيع. ثم كم سيكون العدد: 40 او 48؟. تعرفون انه خلال حملتي الانتخابية كنت مع التوسيع واقترحت ان يكون العدد 40 منتخبا، لكن بعد المناقشات، كانت هناك فكرة ان يكون العدد 48 والعودة في النهاية الى صيغة 32 منتخبا. وهذا الامر سيدرس بعناية".

ويتطلب وجود 48 منتحبا اقامة ملحق بين 32 منتخبا قبل النهائيات حيث يتأهل 16 منتخبا تنضم الى المنتخبات ال16 الاولى المتأهلة اصلا.

وسيتخذ القرار في هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الفيفا المقبل في يناير 2017.

واجتمع جياني مع ممثلي 20 اتحادا معظمها من الناطقة بالفرنسية في مرحلة اولى ضمن سلسلة من 11 قمة تنفيذية "كواحد من الاجراءات المهمة التي تم ادخالها في اطار الاصلاحات المقررة من قبل الفيفا" ستعقد في 5 مدن اخرى هي سنغافورة وميامي الاميركية والدوحة واديس ابابا ولندن بين 6 دجنبر 2016 و9 مارس 2017.

وقال انفانتينو "الهدف هنا هو ازالة عدم التفاهم، واعتقد باننا نجحنا في ذلك. خلاصة رأي الجامعات والاتحادات التي كانت ممثلة اليوم تتجه نحو التوسيع وهناك من هو مع رفع العدد الى 40 منتخبا وآخرون مع رفعه الى 48، لكن السؤال كيف سيتم التوزيع وضمان تواجد منتخبات من كافة القارات في النهائيات".

من جانبه، اثار رئيس الجامعة الفرنسية نويل لوغريت "بعض التحفظات" حول الملحق، وقال "بالنسبة الى الملحق، انا شخصيا لست متحمسا له، لكن يجب الاخذ في الاعتبار آراء الاخرين".

واضاف "هدف الفيفا هو مشاركة اكبر عدد ممكن مهما كانت الطريقة، وبالنسبة الى الملحق، اعتقد بأنه ستكون هناك تحفظات جديدة في المؤتمر المقبل للفيفا"، مشيرا الى ان الجامعات والاتحادات الاوروبية تؤيد الصيغة الحالية (32 منتخبا).