ثنائية ميسي تقود برشلونة لهزم سلتيك و ضمان صدارة مجموعته في أبطال أوروبا (فيديو)

حجز برشلونة الإسباني مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه خارج الديار على سيلتك الإسكتلندي، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة، اليوم الأربعاء.

وعلى ملعب سيلتك بارك أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود فريقه برشلونة الإسباني لإسقاط سيلتك الإسكتلندي في عقر داره بثنائية نظيفة.

وأحرز "البرغوث" هدفاً في كل شوط، إذ جاء هدف الافتتاح في الدقيقة 24 من أحدث الشوط الأول، بعدما قابل تمريرة بينية ساحرة من البرازيلي نيمار داخل المنطقة بتسديدة يسارية مباشرة في الزاوية الضيقة لمرمى كريغ جوردون.

بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، سددها في وسط المرمى بعد عرقلة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز داخل المنطقة.

ورفع ميسي بهذين الهدفين رصيده لتسعة أهداف يحتل بها صدارة هدافي البطولة هذا الموسم، في الوقت الذي رفع فيه محصلته التهديفية في البطولة إجمالاً لـ92 هدفاً، ليقلص الفارق في سباقه المحتدم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لثلاثة أهداف.