"الكاف" يرد مجددا على أخبار نقل مكان أمم أفريقيا 2017
نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، الشائعات المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن وسائل إعلامية حول نقل كأس الأمم الأفريقية 2017 من الغابون.
وأوضح الاتحاد في بيان: "يذكر، وكما ورد في مقابلات مختلفة لرئيسه الكاميروني عيسى حياتو، بأن إيجاد البديل عن الغابون لاستضافة البطولة أمر مستبعد على الإطلاق".
وأكد الاتحاد مجدداً أن البطولة "ستقام في الغابون من 14 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) في مدن ليبرفيل وفرانسفيل وبور- غانتيي وأوييم، إذ تتواصل الاستعدادات على قدم وساق وبالتعاون بين فرق الاتحاد الأفريقي وتلك التابعة للجنة المنظمة الغابونية".
وأعرب الاتحاد الأفريقي أخيراً عن "اسفه لاستمرار هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة على حساب القواعد الأساسية التي تحكم العمل الصحافي".
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