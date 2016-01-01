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سرقة مجوهرات بنصف مليون يورو من منزل لويس فيغو

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 11 دقيقة مضت
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سرقة مجوهرات بنصف مليون يورو من منزل لويس فيغو

تعرض منزل نجم كرة القدم البرتغالي السابق لويس فيغو في العاصمة الإسبانية مدريد لواقعة سرقة مجهورات وساعات تقدر قيمتها بنصف مليون يورو.

 

وأوضحت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن اللصوص تسلقوا لشرفة المنزل وسرقوا أشياء ثمينة، أثناء وجود اللاعب السابق وزوجته، العارضة السويدية هيلين سفيدن خارجه.

 

ووقع الحادث بمنزل فيغو في منطقة باركي ديل كوندي أورغاث، بمنطقة أورتاليزا في مدريد.

 

وكان منزل فيغو تعرض للسرقة في 2003، إلا أن الشرطة استطاعت القبض حينها على شخصين اشتبهت في وقوفهما خلف الواقعة، وتبين أنهما ينتميان لعصابة متخصصة في السرقة بالإكراه.

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