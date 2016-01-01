قرعة كأس القارات: روسيا وألمانيا والبرتغال وتشيلي في الوعاء الأول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، أن منتخبات ألمانيا بطلة العالم وروسيا الدولة المنظمة والبرتغال بطلة أوروبا وتشيلي بطلة كوبا أمريكا تقع في الوعاء الأول خلال قرعة بطولة كأس القارات التي تقام السبت المقبل.

وأجرت اللجنة المنظمة لكأس القارات اجتماعاً في أكاديمية كازان للتنس اليوم الخميس، وصادقت على إجراءات مراسم القرعة الرسمية للبطولة التي تقام السبت المقبل.

ويضم الوعاء الثاني لقرعة كأس القارات منتخبات المكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وممثل أفريقيا، الذي سيتم تحديد هويته في فبراير (شباط) المقبل.

ويقع منتخب روسيا على رأس المجموعة الأولى خلال البطولة التي تقام في 4 مدن روسية، وينضم لها فريق واحد من الوعاء الأول وفريقين من الوعاء الثاني كما تضم المجموعة الثانية منتخبين من الوعاء الأول ومثلهما من الوعاء الثاني.

وتقام بطولة كأس القارات في العام السابق لكأس العالم في نفس الدولة المنظمة للمونديال، وتجمع المنتخبات الست الفائزة بلقب كأس الأمم، بجانب الفريق الفائز بلقب كأس العالم والدولة المنظمة.

وعلى عكس النسخة الماضية من كأس القارات التي جرت في البرازيل عام 2013، فإن بطل العالم لن يتم وضعه على رأس المجموعة الثانية مما يعني أن منتخب ألمانيا بطل العالم قد يقع في أي من المجموعتين الأولى أو الثانية.

ويُشرف على مراسم القرعة نائب الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم زفونيمير بوبان، وكبير مسؤولي البطولات والفعاليات، كولين سميث، و يساعدهما النجم الفائز بلقب الدوري الروسي الممتاز 5 مرات سيرجي سيماك، وصاحبة الميدالية الأولمبية الذهبية مرتين يلينا إيسينبايفا.

وتشارك روسيا في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 17 يونيو (حزيران) في سان بطرسبرغ التي تستضيف أيضاً مباراتين في دور المجموعات والمباراة النهائية يوم الثاني من يوليو (تموز).

وتقام 12 مباراة أخرى للبطولة في كازان وموسكو وسوتشي.