تصنيف "فيفا": الأرجنتين تحتفظ بالصدارة والبرازيل في الوصافة

احتفظ المنتخب الأرجنتيني بموقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقدم المنتخب البرازيلي إلى المركز الثاني فيما تراجعت ألمانيا إلى المركز الثالث وتقدمت تشيلي مركزين إلى المركز الرابع.

وتمتلك الأرجنتين 1634 نقطة مقابل 1544 نقطة للبرازيل و1433 نقطة لألمانيا.

وتأتي تشيلي في المركز الرابع برصيد 1404 نقطة يليها بلجيكا في المركز الخامس برصيد 1368 نقطة، ثم كولومبيا في المركز السادس برصيد 1345 نقطة.

وتحل فرنسا في المركز السابع برصيد 1305 نقطة يليها البرتغال في المركز الثامن برصيد 1229 نقطة ثم أوروغواي في المركز التاسع برصيد 11847 نقطة وأخيراً إسبانيا في المركز العاشر برصيد 1166 نقطة.

وتتصدر الأرجنتين تصنيف منتخبات أمريكا الجنوبية يليها البرازيل ثم تشيلي ثم كولومبيا ثم أوروغواي.

وتحل ألمانيا في صدارة المنتخبات الأوروبية يليها بلجيكا ثم فرنسا ثم البرتغال ثم إسبانيا.

واحتفظ منتخب السنغال بصدارة المنتخبات الأفريقية يليها كوت ديفوار ثم تونس ثم مصر ثم الجزائر.

وتقدم منتخب تونس أربع مراكز ليحتل المركز 34 على العالم، فيما تقدم منتخب مصر 10 مراكز ليحتل المركز 36 وتراجعت الجزائر 3 مراكز لتحتل المركز 38.

وتتصدر إيران تصنيف المنتخبات الآسيوية يليها كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا ثم السعودية ثم أوزبكستان ثم الإمارات.