رومينيغه يشن انتقادات لاذعة ضد بواتينغ

انتقد رئيس مجلس إداراة بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيغه، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، جيروم بواتينغ، بعد الهزيمة، التي تجرعها البطل الألماني أمام إف سي روستوف الروسي أمس الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه بعد المباراة، التي سقط فيها بايرن ميونخ بنتيجة 2-3، وشهدت خروج بواتينغ متأثراً بإصابة عضلية: "جيروم يحتاج إلى أن يهدأ قليلاً".

وأضاف اللاعب الألماني السابق، الذي لم يفصح عن مبررات انتقاداته لبواتينغ: "سيكون من الأفضل له أن يعود قليلاً إلى الأرض".

وكان بواتينغ قد سافر إلى برلين في الأيام الماضية لاستلام جائزة منحتها له إحدى مجلات الموضة الألمانية.

ولم يقدم بواتينغ مباراة جيدة واستبدل باللاعب ماتس هوميلس في الدقيقة 58، عندما شعر ببعض الآلام العضلية، ولهذا فإن الشكوك تحيط باحتمالات مشاركته أمام باير ليفركوزين في الدوري الألماني مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف نادي بايرن ميونخ أن بواتينغ سيخضع لإجراء فحوصات طبية اليوم الخميس، للوقوف على ماهية وخطورة إصابته.

ويتحمل اللاعب الدولي الألماني المسؤولية عن الهدف الأول للفريق الروسي، بعد أن سقط إثر مرواغة سيردار أزمون لاعب روستوف له، بطريقة أعادت للأذهان الهدف، الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في مرمى بايرن ميونخ في بطولة دوري الأبطال قبل موسمين.