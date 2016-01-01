أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن نجم الكرة الإنجليزية، ستيفن جيرارد (36 عاما) اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي اليوم الخميس.

أسطورة ليفربول الذي قضى مع النادي الإنجليزي 17 عاما ثم انتقل إلى لوس انجلوس الامريكي في 2015، ترددت شائعات عن عودته إلى ليفربول لينهي مسيرته كلاعب، لكن ذلك لم يكن صحيحا.

أبرز إنجازات جيرارد مع ليفربول هي الفوز بـ دوري أبطال أوروبا 2005 حين تمكن من قلب تأخره أمام ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف في الشوط إلى الأول إلى تعادل، ثم الحصول على الكأس بضربات الترجيح.

ونشر جيرارد القائد الأسبق للمنتخب الإنجليزي بيانا قال فيه: "اعلن رسميا اعتزالي لعب كرة القدم كلاعب محترف، انا محظوظ للمسيرة التي حظيت بها وممتن لكل لحظة، لقد حققت حلم طفولتي وهو ان أكون أحد لاعبي ليفربول، عدما لعبت لاول مره امام بلاكبيرن لم اتخيل ماذا سيحدث في الـ18 سنة التي تليها، انا محظوظ حقا وفخور لأنني لعبت 700 مباراة لليفربول".

وأضاف: "فخور بسبب الألقاب التي ساعدت ليفربول في تحقيقها، ولا شيء أعظم من ليلة إسطنبول (في إشارة إلى الفوز بدوري الأبطال أمام ميلان).

واكمل: "أشكر جميع من له علاقة بليفربول، شكرا للمشجعين الرائعين لدعمكم الذي يساوي العالم بالنسبة لي".

وختم: "أظن أنني لازالت أستطيع ان أخدم كرة القدم، لازلت لم أحدد خياري بعد لكني سأعلن عن خطوتي المستقبلية قريبا".